Утром в Мурино без электричества и воды остались жилые дома и детский сад

Оперативно-ремонтный персонал МП "Всеволожское предприятие электрических сетей" выявлял и устранял причины аварии.

Утром 8 августа в Мурино без электричества и водоснабжения остались более 2200 тысяч человек. Об этом сообщило издание "78.ru".

Авария произошла около 10:35. По предварительной информации, это случилось из-за отключения электроснабжения питающей кабельной линии от ТЭЦ-21. В результате инцидента электричество было отключено в четырех многоквартирных домах и детском саду МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1". На улице Шоссе в Лаврики без воды остались верхние этажи многоквартирных домов 89, 87, 85 и 83.

Устраняли аварию оперативно-ремонтный персонал МП "Всеволожское предприятие электрических сетей".

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