В Москве завершено расследование дела супругов за махинации с детьми-инвалидами

Следователи рассказали о том, что подозреваемые не признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению супружеской пары в совершении преступлений в отношении детей с хроническими заболеваниями. Через социальные сети сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по столичному региону уточнили, что обвиняемыми по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ, а также пунктам "а" и "б" части 2 статьи 238 УК РФ стали Николай и Лилия Никоновы. Они подозреваются в мошенничестве и оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Следователи полагают, что в период с 2018 по 2020 год Николай Никонов, не имея профильного медицинского образования, в целях незаконного личного обогащения выдавал себя за специалиста, обладающего эффективным методом лечения детей-пациентов с заболеванием "детский церебральный паралич". Злоумышленник дал обещание вылечить ребенка 2017 года рождения. В рамках своей работы он провел курс массажей, за который в общей сумме получил более трех миллионов рублей. Во время приемов "специалисту" помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях женщина также проводила сеансы массажа, за что получала денежные средства от клиентов. За время, которо

Состояние девочки ухудшилось, и родители обратились к врачу в одну из государственных больниц. Еще одна семья с несовершеннолетним ребенком, имеющим диагноз "ДЦП", которой оказывались аналогичные услуги. Обвиняемые путем обмана похитили у потерпевших более 500 тыс. рублей. пресс-служба СК РФ по Москве

Установлено, что на первоначальном этапе расследования фигуранты скрылись от органов следствия на территории другого государства. Злоумышленникам было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Супружеская пара была объявлена в межгосударственный розыск. Позже их местонахождение было установлено на территории Казахстана. В текущий момент подозреваемые экстрадированы в Москву. В ходе допроса они не признали вину в инкриминированных преступлениях.

Появилось видео с места двойного убийства в Сарове.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК