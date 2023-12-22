Сведений о пострадавших не поступало.

В Москве загорелся "дом-корабль" на Большой Тульской улице. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Инциден произошел вечером 6 января. Возгорание началось на одном из балконов на 11-м этаже дома. Сведений о пострадавших не поступало. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь. Отметим, что "дом-корабль" получил свое название из-за необычной формы и размеров.

Ранее в МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается.

Видео: Telegram / SHOT