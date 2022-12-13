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На севере Москвы загорелись бытовки

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Пожар охватил 15 кв.м. О пострадавших не сообщается.

В столичном районе Коптево случился пожар: возгорание затронуло сразу несколько строительных бытовок. Видео с места происшествия разместил телеканал "360".

Как отмечает источник издания, в 3-м Новомихалковском проезде вспыхнули 2 постройки. По данным ГУ МЧС РФ по Москве, выгорела обстановка на площади 15 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины пожара уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина погибла в ночном пожаре на улице Солдата Корзуна.

Фото: Piter.TV

Теги: москва, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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