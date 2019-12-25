Температура воздуха в городе показала рекордную отметку 13 апреля.

В Москве зафиксировали рекорд тепла. Об этом рассказали представители телеканала "360" со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы Татьяну Позднякову. По информации от спикера, рекордная планка по температуре воздуха зафиксирована 13 апреля. В настоящее время воздух продолжает нагреваться.

Температура превысила прежний рекорд для 13 апреля. Сегодня самый теплый день. Пока она превысила прежний рекорд на один градус, но продолжает повышаться. Максимальная температура будет +22 градуса. Татьяна Позднякова, представитель Метеобюро Москвы

Эксперт полагает, что такая погода останется в российской столице в течение ближайших двух дней.

12 апреля погода в Петербурге побьет новый рекорд весны.

Фото: Piter.tv