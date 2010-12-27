В Москве задержан преступник, укравший 26 млн. в Петербурге

Полиция задержала преступника, ограбившего три года назад банк.

Правоохранительные органы Москвы задержали грабителя, который три года назад похитил 26,5 млн. рублей в Петербурге.

Мужчина арестован. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленник по поддельной доверенности украл деньги, находившиеся в сейфовом хранилище в банке. От рук грабителя пострадала семья из Петербурга. У них “забрали” 26,5 млн. рублей. После совершенного “изъятия” денежной суммы, мужчина распорядился ей по собственному усмотрению. Возможно, подозреваемый совершил не только данное преступление. Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в 2014 году.

Известно, что похитителем оказался 31-летний петербуржец. Он доставлен в Северную столицу и отпущен под подписку о невыезде.