Задержанный откликнулся на объявление о работе курьером по доставке денежных средств.

В Москве задержали юношу, похитившего у женщины 900 тысяч рублей по указке аферистов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 19-летний приезжий в одном из мессенджеров откликнулся на объявление о работе курьером по доставке денежных средств. Его отправили к местной жительнице, чтобы набрать у нее деньги, конвертировать рубли в криптовалюту и отправить работодателям. Отмечается, что до этого потерпевшей позвонили якобы работники государственной организации и убедили ее обналичить все свои накопления для перевода на "безопасные счета". Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА