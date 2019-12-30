В Москве по подозрению во взяточничестве задержали высокопоставленного полицейского МВД

Речь идет о взятке на более чем миллион рублей.

В пятницу, 31 января, пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника МВД Евгения Кузина. Об этом сообщают РИА новости.

Известно, что замначальника управления по расследованию резонансных дел ГУУР МВД России Евгения Кузина подозревают во взятке в более чем миллион рублей. По данным инсайдеров, мужчина принял взятку в 25 млн от вора в законе.

Отметим, что следствие просило суд оставить Кузина под арестом на два месяца. Замначальнику управления по расследованию резонансных дел ГУУР МВД России грозит до 15 лет лишения свободы.

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