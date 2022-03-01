Члены ОПГ арестованы.

В Москве задержали троих подозреваемых в незаконной легализации мигрантов в РФ. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов России рассказала представитель Ирина Волк. Совместно с ФСБ сотрудники полиции выявили трех граждан, которые могут быть связаны с нелегальным въездом и пребыванием на территории РФ пяти тысяч иностранцев.

Трое злоумышленников организовали незаконный въезд в РФ граждан республик Средней Азии и их незаконное пребывание в стране. Свою деятельность они осуществляли на территории Рижского вокзала и иных объектов Москвы. Ирина Волк, официальный представитель МИД РФ

Предполагаемый организатор и двое участников преступной группы пойманы. Они оказались выходцами из среднеазиатских республик. Мужчины арестованы. В их отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ. Полиция изъяла во время обысков незаполненные бланки миграционных карт с отметками о пересечении границы РФ, а также фальшивые отрывные части уведомлений о прибытии иностранцев на место пребывания, поддельные патенты на осуществление трудовой деятельности, свидетельства о сдаче экзаменов на знание русского языка, справки о сдаче ПЦР-теста и другие документы.

Петербуржца подозревают в краже дамской сумки на Балтийском вокзале.

Фото и видео: МВД России