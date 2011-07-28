В Москве задержали ритуальщика по делу о взятке за информацию об умерших

Следователи также поймали трех полицейских, которые "помогали" в работе бизнесмена.

В Москве задержан фигурант уголовного дела о коррупционных преступлениях. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Ведется уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 291 УК РФ. В надзорном ведомстве установили, что трое должностных лиц одного из отделов городской получили взятки в виде денежных средств через посредника и лично от подозреваемого бизнесмена. Последний занимается деятельностью в сфере организации похорон. Оперативники получали материальную выгоду за предоставление сведений об умерших лицах на их территории обслуживания.

В ходе проведения обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты денежные средства в сумме не менее 20 млн рублей, два автомобиля и шесть наручных часов суммарной стоимостью более 40 млн рублей. пресс-слкжба МВД РФ по столице

Сейчас специалистами решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения судебного приговора. Трое сотрудников МВД задержаны. В их отношении также ведется расследование.

В Тюмени задержаны аферисты, незаконно получившие субсидии по ипотечному кредиту.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК