В Москве задержали подозреваемою в убийстве преподавателя ВГИК

Подозреваемая бывшая соцработник, которая работала и потом продолжала общаться с 90-летней преподавательницей ВГИКа.

В Москве установили личность убийцы преподавателя ВГИКа.

Ранее Piter.TV сообщал об убийстве 90-летнего доцента ВГИКа в своей квартире на Кутузовском проспекте. В собственной квартире найдено тело 90-летней Иды Борисовны Щур. Оперативники навестили пожилую женщину 19 июля после того, как женщина перестала отвечать на звонки. О ней стали беспокоиться коллеги по Всероссийскому институту кинематографии.

Внутри помещения они нашли тело хозяйки со множественными ножевыми ранениями. По данному преступлению было возбуждено уголовное дело. Рассматриваются версии об убийстве с целью ограбления, а также завладения жилплощадью. Дом, в котором жила покойная, считается элитным.

Накануне вечером, 22 июля, стало известно, что полиция установила личность подозреваемой в убийстве И.Б. Щур. По подозрению в убийстве задержана москвичка 1951 года рождения, которая в 2016 году как соцработник работала у Щур, а затем женщины продолжали общаться.

Фото: Piter.TV