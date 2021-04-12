В Москве задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве

Ирина Волк рассказала о пресечении работы ОПГ регионе.

Российские правоохранительные органы по Москве задержали ранее судимых жителей города Новосибирска, которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы полиции по столичному региону. С заявлением об обмане в отделение МВД обратилась местная жительница. Она отметила, что ей и членам ее семьи звонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Аферисты сообщили, что злоумышленники получили доступ к персональным данным и от их имени оформили кредиты.

Незнакомцы убедили потерпевших перевести все имеющиеся денежные средства на так называемые безопасные счета, а также продать автомобиль и оформить займы на сумму свыше 17 миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ

Полученные денежные средства введенные в заблуждение россияне перевели мошенникам на указанные ими счета. Сумма причиненного материального ущерба превысила 22 миллиона рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В аэропорту Шереметьево во время посадки в самолет был задержан один из подозреваемых. Позже в Московской области оперативники поймали его предполагаемого сообщника. В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Воронеже пресекли деятельность группы лжеюристов.

Фото и видео: МВД Медиа