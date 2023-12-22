В Москве задержали мужчину за поднятый конверт с валютой на ₽780 тыс.

Полиция нашли водителя, укравшего деньги.

Российские правоохранительные органы задержали водителя за кражу 780 тысяч рублей, конверт с которыми обронил пешеход. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД по столице. Подозреваемый заметил, что на улице Сивцев Вражек прохожий выронил конверт. Полагая, что в нём может находиться что-то ценное, шофер остановил свое транспортное средство, вышел из машин и подобрал упаковку. В ней находились купюры. Мужчина решил не возвращать банкноты владельцу, а оставил из себе. Позже по факту инцидента полиции удалось установить личность фигуранта расследования. Известно, что 41-летний местный житель был задержан на Измайловском проезде. По факту преступления ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Полицейские изъяли у злоумышленника похищенное для дальнейшего возврата потерпевшему. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. пресс-служюа МВД по Москве

В Петербурге задержали мигрантку, находящуюся в межгосударственном розыске за мошенничество с лизингом.

Фото и видео: МВД Медиа