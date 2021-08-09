В Москве задержали мужчину, который напал на посетителей кафе

Так он ответил на замечание в свой адрес.

В Москве мужчина напал на посетителей кафе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по российской столице.

Инцидент произошел 8 августа. По данным ведомства, один из посетителей заведения общественного питания сделал мужчине замечание, после которого тот набросился на клиентов кафе. Дерущихся разняли, однако зачинщик драки не успокоился. Он догнал одного из оппонентов на улице и нанес ему несколько ударов ножом, после чего скрылся с места ЧП. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Позже было установлено, что ранее дебошир поругался со своей знакомой и разбил все окна в ее доме. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также об убийстве.

Ранее медведь напал на жителя Сахалина и помял его машину.

Видео: ГУ МВД России по г. Москве