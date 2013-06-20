В Москве задержали бывшего вице-президента ГК "ПИК"

Александр Лефель проходит по уголовному делу о мошенничестве.

В Москве задержали бывшего вице-президента группы компаний "ПИК". Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную собственным источников в правоохранительных органах. Речь идет об экс-директоре по развитию регионов "Самолета" Александре Лефеле. В отношении мужчины ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Лефель задержан в рамках расследования дела о мошенничестве. Правоохранители намерены выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. источник агентства

Представители пресс-службы Тверского суда Москвы объявили прессе о том, что следствие просит арестовать Лефеля. Предприниматель обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ. По данным полиции, Лефелю вменяется преступление, совершенное во время его работы в ГК "ПИК". В пресс-службе компании-девелопера "Самолет" уточнили, что арест топ-менеджера никак не связан с его деятельностью в фирме.

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Фото: Piter.tv

