В Москве задержали банду врачей, которые обворовали онкобольных на 100 миллионов

Медики сбывали лекарства через аптеки и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

Медики похищали в клинике лекарства, которые предназначались для больных онкологией, и сбывали их в другие регионы и сеть аптек.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщает, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по г. Москве во взаимодействии с Правительством Москвы, совместно с ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Управлением Росздравнадзора по городу Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных.

В ходе оперативной работы было установлено, что участники преступного сообщества подделывали документы и похищали лекарственные препараты из онкодиспансера. Затем лекарства сбывались через аптечные сети и подставных дистрибьюторов в регионы России. Ущерб предварительно оценивается в сумме свыше 100 миллионов рублей.

Четверо участников банды задержаны. Возбуждено уголовное дело расследование которого продолжается.

Сегодня ранее: Видео: В Иркутске полицейский 3 километра ехал на крыше авто преступников при задержании

Видео и фото: МВД РОССИИ