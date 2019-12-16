Видео: В Иркутске полицейский 3 километра ехал на крыше авто преступников при задержании

Преступников удалось задержать. Коллеги отважного сотрудники угрозыска при задержании применили табельное оружие.

В Иркутске сотрудник уголовного розыска проехал 3 километра на крыше машины преступников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудник уголовного розыска МУ МВД России "Иркутское" проявил самоотверженность при задержании группы лиц, которые подозревались в хищении имущества из машин. Двое подозреваемых отключили сигнализацию чужого автомобиля, похитили вещи, а затем хотели скрыться с места преступления на своем автомобиле.

Один из сотрудников МВД не растерялся и запрыгнул на крышу авто. Ему пришлось проехать на крыше 3 километра и удержаться, хотя водитель делал опасные маневры на высокой скорости. Коллеги применили табельное оружие и остановили автомобиль преступников. Их задержали. Один остался на свободе по подписке о невыезде, второй арестован.

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Видео: МВД МЕДИА