У местного жителя полиция нашла оружие.

В Москве задержали 18-летнего юношу, угрожавшего напасть на школу. Об этом сообщили журналистам региональные экстренные ведомства. Ранее подозреваемый в социальных сетях писал о том, что планирует устроить теракт в учебном учреждении. Опасную информацию выявили сотрудники столичного департамента по образованию во время мониторинга во "Вконтакте".

Сотрудники департамента обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу. пресс-служба полиции

Известно, что во время обысков у молодого человека оперативники нашли пневматическое оружие (пистолет), а также три газовых баллончика и холодное оружие (три ножа). По факту произошедшего ведется проверка.

В Ярославской области задержали подростка, призывавшего к насилию над правоохранителями.

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