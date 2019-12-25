В Москве задержали 18-летнего юношу, угрожавшего напасть на школу. Об этом сообщили журналистам региональные экстренные ведомства. Ранее подозреваемый в социальных сетях писал о том, что планирует устроить теракт в учебном учреждении. Опасную информацию выявили сотрудники столичного департамента по образованию во время мониторинга во "Вконтакте".
Сотрудники департамента обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу.
пресс-служба полиции
Известно, что во время обысков у молодого человека оперативники нашли пневматическое оружие (пистолет), а также три газовых баллончика и холодное оружие (три ножа). По факту произошедшего ведется проверка.
В Ярославской области задержали подростка, призывавшего к насилию над правоохранителями.
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