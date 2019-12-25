В Москве изъяли полтонны черной икры

Женщине и 3 мужчинам предъявлено обвинение за незаконный оборот икры осетровых пород, занесенных в Красную Книгу.

В Москве расследуется уголовное дело о незаконном обороте черной икры.

Следственные органы СКР по г. Москва сообщают, что расследуется уголовное дело в отношении 51-летней женщины и трех мужчин в возрасте от 25 до 61 года. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

По версии следователей, в декабре 2018 года 51-летняя женщина с сыном и еще двумя мужчинами вступили в преступный сговор для извлечения материальной выгоды. У фигурантов во время обысков изъяли 450 кг черной икры, денежные средства более 5 миллионов рублей, банковские карты.

В ближайшее время всем фигурантам будет избрана мера пресечения.

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