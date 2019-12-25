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В Москве вылечились от коронавируса еще 1 820 человек
Сегодня, 9:26
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MShaffter

В Москве вылечились от коронавируса еще 1 820 человек

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Общее количество выздоровевших в столице почти 20 тысяч.

В Москве за сутки выписаны по выздоровлению еще 1 820 человек переболевших коронавирусом.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки полностью выздоровели 1 820 человек. С начала эпидемии в столице выписаны по выздоровлению 19642 переболевших COVID-19.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19642

Анастасия Ракова

Сегодня ранее: В Новосибирске за сутки выявили 55 человек с коронавирусом, еще один человек скончался.

Фото: Piter.TV

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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