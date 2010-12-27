В Москве в Яузу упала иномарка

Водитель "Мерседеса" не справился с управлением, машина улетела в реку.

Сегодня утром, 1 августа, в Москве "Мерседес" улетел в Яузу.

Сообщается, что ЧП произошло на Рубцовской набережной в столице сегодня утром. Водитель "Мерседеса" не справился с управлением, машина пробила ограждение и упала в Яузу. Прибывшие на место спасатели подняли затонувший "Мерседес" на дорогу.

В автомобиле был один водитель. Он не пострадал и смог самостоятельно выбраться из автомобиля.

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Фото: ВК, Москва с огоньком