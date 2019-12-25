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В Москве с 1 августа откроют театры
Сегодня, 16:34
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matveyvn

В Москве с 1 августа откроют театры

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Театры смогут открыться при условии, что зрительные залы будут заполняться не более чем на 50%.

В Москве с 1 августа откроют театры. Об этом на своей пресс-конференции сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

У нас, правда, хорошая новость для нас, для театралов.

Михаил Швыдкой

Он отметил, что театры смогут открыться при условии, что зрительные залы будут заполняться не более чем на 50%. Это нужно для того, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию.

Он выразил надежду, что к сентябрю залы можно будет заполнять на больший процент.

Ранее Театрам Петербурга разрешили репетировать.

Теги: культура, москва, театр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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