Театры смогут открыться при условии, что зрительные залы будут заполняться не более чем на 50%.

В Москве с 1 августа откроют театры. Об этом на своей пресс-конференции сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

У нас, правда, хорошая новость для нас, для театралов. Михаил Швыдкой

Он отметил, что театры смогут открыться при условии, что зрительные залы будут заполняться не более чем на 50%. Это нужно для того, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию.

Он выразил надежду, что к сентябрю залы можно будет заполнять на больший процент.

Ранее Театрам Петербурга разрешили репетировать.