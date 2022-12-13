В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Ситуация находится на контроле у прокуратуры города.

Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве. Об этом рассказали представители региональной столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале. Специалисты уточнили, что пламя распространилось по помещению, расположенном на 11 этаже в многоквартирном здании по улице Вешняковской.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения. пресс-служба прокуратуры по региону

На Коломяжском проспекте пожарные тушили бытовку.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы