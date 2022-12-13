На Коломяжском проспекте пожарные тушили бытовку

Огонь распространился по строению площадью 50 "квадратов".

В Приморском районе вечером 5 февраля произошел пожар. На Коломяжском проспекте, 5, загорелась бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:08. Тушить строение отправились 10 спасателей. Также к месту ЧП прибыли две спецмашины.

Огонь распространился по строению площадью 50 "квадратов". Спасатели ликвидировали пламя за 30 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания не уточняется.

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Фото: Piter.tv