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На Коломяжском проспекте пожарные тушили бытовку
Сегодня, 18:44
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На Коломяжском проспекте пожарные тушили бытовку

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Огонь распространился по строению площадью 50 "квадратов".

В Приморском районе вечером  5 февраля произошел пожар. На  Коломяжском проспекте, 5, загорелась бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:08. Тушить строение отправились 10 спасателей. Также к месту ЧП прибыли две спецмашины.

Огонь распространился по строению площадью 50 "квадратов". Спасатели ликвидировали пламя за 30 минут. 

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания не уточняется.

Ранее на Piter.tv: на ЗСД опрокинулся грузовик.

Фото: Piter.tv

Теги: 112, горела бытовка, мчс, пожар на коломяжском проспекте, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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