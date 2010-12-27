В Москве после удаления зуба скончался подросток

Следственные органы по факту гибели несовершеннолетнего после удаления зуба возбудили уголовное дело.

В Москве подросток скончался после посещения стоматологической клиники.

Сообщается, что подростку удалили зуб в конце августа нынешнего года в одной из стоматологических клиник на юго-западе Москвы. Через несколько дней несовершеннолетний обратился за помощью в ту же клинику из-за возникших осложнений. Спустя месяц после удаления у пациента открылось сильное кровотечение.

Школьник был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось. Следственные органы по факту смерти подростка возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. СУ СК РФ по г. Москва

Расследование уголовного дела продолжается.

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