В Москве после удаления зуба скончался подросток

В Москве подросток скончался после посещения стоматологической клиники.
Сообщается, что подростку удалили зуб в конце августа нынешнего года в одной из стоматологических клиник на юго-западе Москвы. Через несколько дней несовершеннолетний обратился за помощью в ту же клинику из-за возникших осложнений. Спустя месяц после удаления у пациента открылось сильное кровотечение.
Школьник был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось. Следственные органы по факту смерти подростка возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего".
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
СУ СК РФ по г. Москва
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: Рixabay
Обсуждение ( 1 )
Бывает удаляют так, что после этого зашивают!