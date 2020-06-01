После падения женщина осталась жива.

В Москве подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы. Об этом пишет РБК.

Известно, что 30 мая женщина выпала из окна на пятом этаже в столичной больнице №24. В клинику она поступила 23 мая после того, как у неё подтвердился коронавирус. Пострадавшая — подполковник полиции, старший эксперт в Экспертно-криминалистическом центре МВД России.

После падения женщина осталась жива. Сейчас она находится в реанимационном отделении.

Ранее мы писали, что в городской больнице №2 на улице Есенина произошел пожар в рефрижераторе.