По словам эксперта, самыми холодными днями станут четверг, пятница и суббота.

В Москве ожидаются сильные морозы в первой декаде декабря. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, циклон, который накрыл столицу и Подмосковье в минувшие выходные, уходит на Урал. Теперь жителям Москвы стоит ожидать холодный арктический воздух. Ильин подчеркнул, что это приведет к понижению температуры в столичном регионе. Также синоптик добавил, что самыми холодными днями станут четверг, пятница и суббота.

Ранее мы сообщали, что в аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 40 рейсов.

Фото: Piter.tv