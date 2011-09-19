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В Москве отправили под стражу мужчину, напавшего на пенсионерку

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Преступник сбил с ног женщину и ограбил ее.

С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры судебная инстанция отправила под стражу мужчину, напавшего на пенсионерку. Известно, что преступление было совершено по улице Молодогвардейской, когда 76-летняя местная жительница шла. неожиданно на нее со спины напал злоумышленник. Он сильно толкнул жертву, сбив женщину с ног. Пострадавшая упала, а мужчина в этот момент обыскал ее ходунки-роллаторы. Ему удалось похитить оттуда дамскую сумку. Добычей преступника стали три тысячи рублей. После произошедшего россиянке потребовалась медицинская помощь.

Задержал фигуранта неравнодушный мужчина, который увидел как злоумышленник пытается скрыться с похищенной сумочкой.

пресс-служба прокуратуры Москвы 

В настоящее время 38-летнему уроженцу города Красноярска предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ. речь идет о грабеже, совершенном с применением насилия.  Контроль за привлечением мужчины к ответственности остается на специалистах из прокуратуры.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: арест, москва, пенсионеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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