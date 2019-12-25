В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников фирм

Сергей Собянин рассказал об отмене данного требования для региональных работодателей.

В Москве отменили требование о переводе на удаленный режим 30% сотрудников фирм. Такое заявление в собственном блоге сделал глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник напомнил, что требование касалось в том числе граждан, которым более 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничительная мера снимается с 13 августа.

Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. блог Сергея Собянина

Градоначальник заметил, что московским работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять дистанционный режим работы для персонала, если их работу возможно организовывать в домашних условиях без ущерба деятельность компаний.

Собянин согласовал проект строительства новой железной дороги Москва - Петербург.

Фото: Piter.tv

