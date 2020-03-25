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В Москве отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых

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Мера принята в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В Москве отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых. Он коснётся граждан старше 65 лет. Такое распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мера принята в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

До этого в России запретили работу ночных клубов, библиотек, кинотеатров, катков и боулингов. Ограничения ввели по рекомендации оперативного штаба по борьбе с инфекцией COVID-19.

Ранее мы писали, что Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Теги: коронавирус, москва, общественный транспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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