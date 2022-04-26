В Москве осуждены участники криминальной схемы за сбыт парфюмерии без маркировки

Полиция раскрыла схему продажи контрафактного товара.

В российской столице осуждены участники криминальной схемы за сбыт парфюмерии без предусмотренной законодательством маркировки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов в социальных сетях. Оперативники уточнили, что решением Симоновского и Останкинского районных судов признана вина 12 человек. Подельники вели криминальную деятельность с 2022 года.Оперативники заметили объявления в Интернете с предложениями широкого ассортимента парфюмерии. Выяснилось, что продукция фасовалась на складе, расположенном на проспекте Андропова в Москве.

Жидкость разливалась в небольшие емкости, которые опечатывались этикетками с нанесенными логотипами популярных мировых брендов. пресс-служба МВД РФ по региону

В специально оборудованной студии злоумышленниками проводилась рекламная фотосъемка товара. Также были организованы колл-центр и офис, сотрудники которых принимали заказы и отправляли их адресатам. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 171.1 и 180 УК РФ. Полицейские провели более 30 обысков, в ходе которых найдено свыше 13 тысяч единиц парфюмерной продукции. Общая стоимость товара оценивается в 50 миллионов рублей. Также изъяты контрафактные сумки и рюкзаки с нанесенными логотипами популярных мировых брендов. Установлены личности 17 лиц, которые подозреваются в противоправной деятельности. Им назначены наказания в виде принудительных работ и лишения свободы условно на различные сроки. В отношении отдельных фигурантов приговор в законную силу не вступил. Еще пятеро человек продолжают участвовать в судебных процессах.

Полиция нашла 38 нелегалов, работавших в кол-центре в офисном здании Москвы.

Фото и видео: МВД медиа