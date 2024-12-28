Полиция нашла 38 нелегалов, работавших в кол-центре в офисном здании Москвы

В МВД провели рейд по бизнес-центру на Ферганской улице.

Российские правоохранительные органы выявили 38 нелегальных мигрантов, которые работали в колл-центре в офисном здании, расположенном в западной части столицы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ через социальные сети. Известно, что иностранцы, нарушившие законодательство страны, найдены оперативниками в ходе профилактического рейда по городу. Сотрудники полиции проверили бизнес-центр, находящийся на Ферганской улице.

В офисном здании стражи правопорядка застали 38 иностранных граждан, которые, не имея предусмотренного законодательством разрешения, осуществляли трудовую деятельность. пресс-служба МВД РФ

В отношении каждого мигранта сотрудники полиции составили административные протоколы по части 2 статьи 18.10 КоАП РФ. По решению судебной инстанции все нарушители будут выдворены за пределы страны. Дополнительно каждый из злоумышленников заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей. В МВД устанавливаются лица, допустившие приезжих к работе в нарушение законодательства.

В Симферополе задержали четырёх мигрантов, которые незаконно находились в России.

Фото и видео: МВД Медиа