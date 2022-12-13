Пострадавшими стали еще двое рабочих.

В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы столичной прокуратуры. Специалисты объяснили, что трагедия зафиксирована в западной части города. Пострадавшими считаются два человека. В надзорном ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности во время проведения работ на объекте. ГУ МЧС по региону уточнило, что чрезвычайное происшествие зафиксировано по улице Лобачевского. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Из-под завалов спасателям удалось найти одного человека.

По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции. пресс-служба прокуратуры Москвы

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы