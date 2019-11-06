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Видео: В Москве на светофоре двое с кувалдой средь бела дня напали на машину с деньгами

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В машине было миллион рублей, который вез работник сервиса по обслуживанию терминалов.

В Москве двое напали на автомобиль, который остановился на светофоре.

Сообщается, что работник сервиса по обслуживанию терминалов вез в машине миллион рублей. Когда он остановился на светофоре, к нему подбежали двое с кувалдой и начали громить машину, чтобы похитить деньги. Но водитель смог уехать от грабителей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из нападавших уже задержан. Он является жителем Закавказья. Ему предъявлено обвинение по статье "Разбой".

Сегодня ранее: Опубликовано видео задержания адвоката-мошенника в Крыму.

Видео: МВД РФ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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