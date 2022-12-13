В Москве на дне колодца около отдела полиции нашли тело

Труп обнаружили в лесополосе на Рублевском шоссе.

В Москве на Рублевском шоссе нашли труп человека. Тело лежало на дне колодца неподалеку от отдела полиции. Об этом сообщили в на портале "360".

На место случившегося прибыли оперативники. Им предстоит установить обстоятельства случившегося.

По словам источника издания, труп принадлежит взрослому человеку. Личность погибшего пока не установили. Официальной информации пока нет.

На место ЧП прибыли спасатели. Они ждут разрешения на подъем тела на поверхность.

Ранее на Piter.tv: около входа на станцию "Гостиный двор" мужчина стрелял в сотрудника ОМОНа.

Фото: Pxhere