В Москве мужчина спалил 4 автомобиля

Полиция оперативно задержала поджигателя.

В Москве полиция задержала мужчину, который поджег 4 автомобиля.

ТАСС со ссылкой ГУ МВД России по Москве сообщает, что в столице задержан 36-летний, ранее судимый мужчина, который подозревается в поджоге 4 машин. Уточняется, что в полицию поступил сигнал о возгорании автомобиля "мини-купер" во дворе дома на Проспекте Мира. Когда на месте ЧП прибыли сотрудники полиции, горело уже 4 машины.

Поджигателя удалось быстро вычислить и задержать. Он рассказал, что первый автомобиль он поджег из хулиганских побуждений, а потом огонь перекинулся на соседние машины.

Общий ущерб примерно 3 миллиона рублей. На мужчину заведено уголовное дело по статье " умышленное уничтожение или порча чужого имущества". Он находится дома под домашним арестом.

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