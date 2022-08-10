В Москве квартирный вор украл шпица

Преступник арестован, собака возвращена домой.

В Москве квартирный вор украл собаку. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. В пресс-службе МВД уточнили, что 38-летний подозреваемый на данный момент задержан. Его оперативники нашли в Подмосковье. Кроме немецкого шпица, преступник в отсутствии хозяев, смог вынести из помещения ювелирные украшения и одежду. Награбленное имущество мужчина успел продать. В настоящее время домашний питомец возвращен владельцам.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. При задержании у злоумышленника изъята похищенная собака, которая возвращена владельцу. пресс-служба МВД по региону

Полиция установила, что фигурант расследования поднялся по трубе в чужую квартиру, затем через открытую створку окна забрался внутрь помещения на Мироновской улице. В общей сложности преступнику удалось вынести имущества на 130 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый арестован.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, МВД по региону