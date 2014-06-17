В Москве изъяли свыше 2 кг "синтетики" у пассажира пригородной электрички

Молодой человек дал признательные показания.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на железнодорожной станции "Москва – Савёловская" в ходе сопровождения электропоезда сообщением "Нахабино – Серпухов" на станции Тушино в одном из вагонов задержали юношу, который вез с собой запрещенные вещества. При виде полицейских молодой человек сильно занервничал, чем и привлек внимание оперативников. После этого жителя Подмосковья 2004 года рождения специалисты доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. При проведении личного досмотра в сумке у фигуранта расследования были обнаружены две косметички, в которых находились пакеты с порошкообразным веществом. По итогам экспертизы установлено, что содержимое является N-метилэфедрон с общей массой, превышающей два килограмма.

Злоумышленник сообщил на допросе полиции, что "синтетику" забрал из тайника в лесополосе. Он выступал в качестве курьера для дальнейшего размещения товара по указанному в мессенджере адресу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под стражей.

Полицией задержан "обнальщик", который перевёл аферистам похищенные у москвички 4 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа