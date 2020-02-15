Полицией задержан "обнальщик", который перевёл аферистам похищенные у москвички 4 млн рублей

В Москве полиция раскрыла схему по мошенничеству.

Сотрудниками Московского уголовного розыска по российской столице на территории Красноярского края задержан подозреваемый в дистанционном мошенничестве. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления МВД. СПециалисты объяснили, что подозреваемым оказался 21-летний юноша. В криминальной схеме молодой человек выполнял роль "обнальщика". Он перевёл телефонным аферистам более четырех миллионов рублей, которые злоумышленники обманом похитили у москвички.

По установленным данным, потерпевшей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Преступник сообщил, что якобы в настоящее время производится хакерская атака на её банковский счёт. Для того, чтобы сохранить свои денежные средства, женщине якобы необходимо снять свои денежные сбережения и перевести их на безопасный счёт. Аферисту удалось убедить "жертву" перевести не только свои накопления, но и дополнительно взять кредиты в различных банках. В результате жительница столицы лишилась крупной суммы денег. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.Подозреваемый находится под стражей.

Подозреваемый в вооружённом ограблении женщины в парке города задержан полицией Подмосковья.

Фото и видео: МВД Медиа