В Москве двое детей разбились при падении с 11-го этажа дома

Об этом "Интерфаксу" рассказала представитель СК по Москве Юлия Иванова.

Вечером в субботу, 2 мая, стало известно о падении двух детей с 11-го этажа дома в Москве. Как уточнили в СК, тела детей с травмами, характерными для падения с высоты, были найдены у дома на улице Талалихина. Выяснилось, что до трагедии дети не были одни дома. По данным "Интерфакса", детям было 7-8 и 10 лет. Точной информации о возрасте детей пока не поступало.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают детали случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что из окна Новоусманской больницы выпал врач Александр Шулепов, который был заражен коронавирусом COVID-19. Шулепов был госпитализирован с переломом основания черепа, в тяжелом состоянии.