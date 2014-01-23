В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 300 блистеров с прегабалином.

В Москве два фармацевта уличены в незаконной продаже прегабалина. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, владельцы аптек продавали наркозависимым лицам лекарственные препараты без рецепта и кассового чека. Кроме того, медикаменты реализовывались без потребительской упаковки. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 300 блистеров с прегабалином. Общая масса изъятого составила более 1,4 кг. Возбуждены уголовные дела. Фигурантки заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области пресекли незаконное производство средств личной гигиены.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА