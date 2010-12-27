В Москве бывшая пассия облила кислотой возлюбленного

Пара встречалась всего месяц и рассталась год назад по инициативе мужчины.

Москвичка облила бывшего возлюбленного кислотой спустя год после расставания.

30-летний житель Москвы, приехавший в столицу заниматься бизнесом из Волгограда, год назад познакомился с 34-летней москвичкой. Они встречались всего месяц, а после расстались, так как парень встретил другую девушку и влюбился. Расставание было тяжелым, но потом все успокоилось.

На днях парень получил СМС от бывшей с просьбой встретиться в кафе в центре Москвы. Ничего не подозревающий мужчина приехал на встречу, и буквально через несколько минут бывшая пассия плеснула в него кислотой и сбежала. Парню выхвали "скорую" и госпитализировали в "склиф". У него диагностированы ожоги 20% тела. Его жизни сейчас ничего не угрожает, но следы останутся на всю жизнь.

Женщину ищут, на нее заведено уголовное дело по статье "умышленное причинение вреда здоровью".

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