В Москве арестована женщина, выкинувшая новорожденную в мусоропровод

Москвичка не знает, кто отец малышки.

Бутырский районный суд Москвы арестовал женщину, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод. Информацией об этом поделились в собственном Telegram-канале представители региональной прокуратуры. Напомним, что ребенок упал с высоты десятого этажа. Трагедия произошла на северо-востоке города.

Суд избрал в отношении женщины 1979 года рождения, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня. пресс-служба судебной инстанции

Напомним, что 14 апреля стало известно об обнаружении ребенка в камере мусоропровода. Его нашли в жилом здании на Северном бульваре. Девочка была госпитализирована. Сейчас за состоянием пациентки наблюдают медики. Полиция задержала по подозрению в преступлении мать малышки. Во время допроса москвичка полностью признала свою вину. Она уточнила, что родила дочь в ванной, после чего завернула в полотенце, далее - в пакет, а затем отправила его в мусоропровод.

В Петербурге мужчину, который хотел вернуться на Украину, арестовали на неделю.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы