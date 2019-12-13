В Москве арестовали боевиков, готовивших теракты

Сотрудники МВД и спецслужбы задержали двух россиян и трех уроженцев стран Центральной Азии.

В Москве арестовали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), которые планировали теракты. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Сотрудники МВД и спецслужбы задержали двух россиян и трех уроженцев стран Центральной Азии. По данным специалистов, задержанные хотели совершить диверсионно-террористические акты.

У мужчин во время обысков изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельные взрывные устройства. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

*запрещена в Российской Федерации

Ранее в Сланцевском техникуме прошли террористические учения ФСБ.

Видео: ФСБ РФ