В Москве арестовали 65-летнего мужчину, который застрелил свою 30-летнюю жену

Подозреваемый выступал против заключения его под стражу.

Петровский районный суд арестовал 65-летнего мужчину, который застрелил свою 30-летнюю жену в салоне автомобиля. Известно, что подозреваемый по уголовному делу проведет под стражей как минимум до 4 февраля 2023 года. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального Следственного комитета. Специалисты уточнили, что инстанция удовлетворило ходатайство стороны обвинения. Фигурант расследования выступил против данной меры пресечения. Он говорил о том, что не планировал убийство супруги, а сейчас раскаивается в произошедшем.

Перовским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 65-летнему жителю столицы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04.02.2023. пресс-служба СК РФ по столице

Напомним, что днем 4 декабря декабря на востоке Москвы застрелили 30-летнюю девушку. Труп местной жительницы в автомобиле нашли очевидцы на парковке. Стало известно, что накануне убийства жертве поступали угрозы от 65-летнего мужа. После задержания следователями мужчина рассказал о подробностях убийства и сообщил, что поводом для преступления стала ревность и имущественный конфликт.

Задержание нетрезвого водителя в Приморском районе закончилось стрельбой.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК