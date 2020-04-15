Их доставляли в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

С начала эпидемии коронавируса в Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Таким образом, сумма штрафов, которые должны заплатить данные граждане, превысит миллион рублей. Отмечается, что они подписали согласие о нахождении в самоизоляции и о лечении.

Всех заболевших доставляли в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Там они проходили принудительное лечение и находились под наблюдением врачей до выздоровления.

При этом все заразившиеся коронавирусом или контактировавшие с ними в Москве получили специальный телефон с приложением, по которому можно отслеживать их местонахождение.

Ранее мы сообщали, что ежедневно на нарушителей самоизоляции в Петербурге поступает 300 жалоб.

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