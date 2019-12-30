Видео: В Московском супермаркете кассир убил посетителя из-за банки кофе

Кассир Московского сетевого супермаркета убил посетителя из-за неоплаченного товара.
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Москве задержан работник супермаркета на юго-западе столицы, который подозревается в убийстве. Как стало известно, в судмедцентр из магазина было доставлено тело 39-летнего мужчины.
Выяснилось, что мужчина спрятал банку кофе, не собираясь оплачивать товар. Кассир магазина 19994 года рождения увидел это и нанес мужчине телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.
Кассира задержали, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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