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В Московском районе спасатели тушили квартиру
Сегодня, 7:08
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Alena_Zinovieva

В Московском районе спасатели тушили квартиру

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В результате ЧП полностью выгорела комната.

Поздно вечером 17 июня в Московском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного диспетчера в 22:16. Приехавшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горит двухкомнатная квартира в доме №164 на Ленинском проспекте.

По словам знакомой хозяйки квартиры, возгорание началось из-за включенного зарядного устройства ноутбука. В 22:37 пожар был ликвидирован. Полностью выгорела одна из комнат.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работали две единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее мы писали, что недалеко от "Меги" заметили пожар.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар в квартире, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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