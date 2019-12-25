В Московском районе спасатели тушили квартиру

В результате ЧП полностью выгорела комната.

Поздно вечером 17 июня в Московском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного диспетчера в 22:16. Приехавшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горит двухкомнатная квартира в доме №164 на Ленинском проспекте.

По словам знакомой хозяйки квартиры, возгорание началось из-за включенного зарядного устройства ноутбука. В 22:37 пожар был ликвидирован. Полностью выгорела одна из комнат.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работали две единицы техники и 9 человек личного состава.

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Фото: Piter.TV