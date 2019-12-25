По словам очевидцев, никто не пострадал.

В понедельник, 10 февраля, в Московском районе петербуржцы встали в километровую пробку из-за двух серых иномарок. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Авария произошла на перекрестке Рощинский и Сызранской улиц. Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

"2 полосы из центра перекрыты. Странно, но пробки почти нет. Проблема повернуть на Рощинскую", —отмечают горожане.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Александр Макаров