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В Московском районе петербуржцы встали в километровую пробку из-за двух серых иномарок
Сегодня, 9:52
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IRINA_CHALKINA

В Московском районе петербуржцы встали в километровую пробку из-за двух серых иномарок

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По словам очевидцев, никто не пострадал.

В понедельник, 10 февраля, в Московском районе петербуржцы встали в километровую пробку из-за двух серых иномарок. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Авария произошла на перекрестке Рощинский и Сызранской улиц. Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

"2 полосы из центра перекрыты. Странно, но пробки почти нет. Проблема повернуть на Рощинскую", 

—отмечают горожане.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Александр Макаров

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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