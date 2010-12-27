В Московском парке найдено тело молодой девушки с ножевыми ранениями

В Московском парке "Лосиный остров" найдена зарезанная девушка.
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что на востоке Москвы на территории парка "Лосиный остров" обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. Девушке на вид 24-25 лет, у нее не менее 10 ножевых ран.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Преступника ищут.
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Фото: Piter.TV
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