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В Московском парке найдено тело молодой девушки с ножевыми ранениями
Сегодня, 13:00
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MShaffter

В Московском парке найдено тело молодой девушки с ножевыми ранениями

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У девушки 24-25 лет не менее 10 ножевых ран.

В Московском парке "Лосиный остров" найдена зарезанная девушка.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что на востоке Москвы на территории парка "Лосиный остров" обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. Девушке на вид 24-25 лет, у нее не менее 10 ножевых ран.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Преступника ищут.

Сегодня ранее: В Московском трамвае мужчина беспричинно избил беременную женщину (видео).

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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